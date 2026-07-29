В Югре горят более 2300 гектаров леса

Очаги лесных пожаров зарегистрированы в Нижневартовском, Кондинском, Сургутском и Берёзовском районах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Югры бушует 21 лесной пожар — огонь охватил более 2300 гектаров. При этом 10 из них уже удалось локализовать — их общая площадь составляет 1177,3 га. Очаги зарегистрированы сразу в четырёх районах: Нижневартовском, Кондинском, Сургутском и Берёзовском.

На тушении работают 557 человек. Чтобы оперативно доставлять специалистов к самым труднодоступным участкам, в работе задействованы самолёты и вертолёты.

Особая ситуация сложилась в Нижневартовском районе: там действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, а посещение лесов строго запрещено. Пока, по данным оперативных служб, огонь не угрожает ни населённым пунктам, ни важным объектам экономики — ситуацию удаётся держать под контролем.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 13 новых лесных пожаров. Три из них удалось уже потушить — общая площадь ликвидированных очагов составила всего 0,34 га.

Статистика с начала года выглядит так: в 2026 году в Югре зафиксировано уже 428 лесных пожаров, выгорело свыше 41 тысячи гектаров. Кроме того, зарегистрировано 26 ландшафтных пожаров — их общая площадь превысила 1698 га.

Если вы заметили в лесу возгорание, не пытайтесь справиться с огнём самостоятельно — срочно сообщите о нём по одному из круглосуточных номеров:

8 (3467) 331 546 — диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;

8 800 100 94 00 — прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);

112 — единый номер вызова экстренных служб.

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