В природном парке «Кондинские озера» обнаружен новый краснокнижный вид грибов

Фото: Природный парк Кондинские озера

Впервые на территории природного парка «Кондинские озера» специалистами был найден редкий представитель грибного царства Ригидопорус шафранно-жёлтый. Несколько грибов были найдены на валежнике сосны.

Специалисты парка рассказали, что, деревообитающий гриб с многолетними плодовыми телами часто зарождается на старом, утолщается в центре и может формировать бугорчатые наросты. Он предпочитает селиться на нижней стороне валежных бревен в сырых, влажных местах, вызывая белую гниль.

Ригидопорус шафранно-жёлтый включен в региональные Красные книги сразу нескольких регионов России. В Красной книге ХМАО-Югры-2024 этот вид имеет статус редкого 3 категории.

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