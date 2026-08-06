В Нефтеюганске открылся спорткомплекс «Феникс» в память о погибших акробатах

Фото: Единая Россия - Югра

В Нефтеюганске введен в эксплуатацию многофункциональный спорткомплекс «Феникс». В трёхэтажном здании расположены специализированные залы для занятий акробатикой, лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом.

Внутри оборудовано два специализированных зала спортивной акробатики – на 30 человек каждый, а также легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками и спортивной площадкой, зрительские трибуны, вместимостью 1 065 мест, в том числе для маломобильных граждан.

По данным «Единая Россия – Югра», спортивный комплекс «Феникс» в Нефтеюганске был построен в память о юных акробатах и их тренерах, которые погибли в страшном ДТП 4 декабря 2016 года.

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