В Сургуте откроется уникальная фотовыставка о коренных народах Севера

Фото: администрация Сургута

В воскресенье, 9 августа в полдень 12:00 в Сургуте и во всех муниципалитетах Югры одновременно откроется фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС». Она приурочена к празднованию Дня коренных малочисленных народов Севера.

В Сургуте экспозиция будет работать в Детской школе искусств № 2. Вход на выставку свободный. Посетители на фотоснимках смогут увидеть первую хантыйскую поэтессу и журналиста Марию Волдину, хантыйскую сказительницу Таисью Чучелину, мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного учителя школы РСФСР Павла Вахрушева, хантыйского поэта и радиожурналиста Владимира Волдина, врача Елену Сагандукову, ветерана Великой Отечественной войны и организатора ансамбля «Лесная сказка» Леонида Тебетева, а также рыбаков, оленеводов и охотников

- Экспозиция представляет собой живую летопись, охватывающую период с 1968 по 2002 год. На 20 уникальных фотоснимках запечатлена многогранная жизнь коренных народов Севера: их суровый быт, традиционные промыслы и обычаи, – рассказали в администрации города.

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