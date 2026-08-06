На выходных в Югре вновь потеплеет до +25 градусов

Фото: правительство Югры

В ближайшие три дня похолодание в Ханты-Мансийском автономном округе с градом, ливнями и дождями вновь сменится на теплую погоду. Об этом сообщают синоптики Ханты–Мансийского ЦГМС. Выше +25 градусов будет уже в воскресенье, а на следующей неделе днем будет летняя погода, а по ночам будет чувствоваться дыхание осени.

В пятницу, 7 августа, в регионе облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный, днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный 6–11 метров в секунду, местами порывы 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В субботу, 8 августа, вновь облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер сменится на южный 6–11 метров в секунду, днем местами порывы 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов. Местами и вовсе будет прохладно: всего +4...+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов, местами +13...+18 градусов.

В воскресенье, 9 августа, облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременный дождь. Ветер вновь сменится на северо-западный ночью 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, днем потеплеет до +20...+25 градусов, местами до +15 градусов.

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