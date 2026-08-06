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НовостиОбщество6 августа 2026 9:39

Житель Урая избил мужчину и уехал в тюрьму

Югорчанин уехал в тюрьму после того как избил мужчину
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Житель Урая осуждён за уклонение от административного надзора и нанесение побоев из хулиганских побуждений. Его отправили в колонию строгого режима на 5 месяцев и 15 дней.

По данным «Судов Югры», в отношении жителя Урая был установлен административный надзор сроком на 8 лет, но мужчина уехал, не уведомив об этом полицию. Осенью 2025 года подсудимый внезапно ударил кулаком в лицо мужчину без всякой на то причины. В итоге югорчанин признан виновным в уклонении от административного надзора и побоях. Судом был учтён рецидив преступлений и личность подсудимого при назначении строгого вида исправительного учреждения.

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