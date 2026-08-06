Югорчанин перед смертью завещал квартиру сожительнице, но его дети пошли в суд

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Пыть-Яхский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местных жителей о признании недействительным завещания, составленного их отцом.

По данным «Судов Югры», умерший оставил всё имущество, в том числе квартиру, ухаживавшей за ним больным сожительнице. Однако нерадивые детки, которые не хотели ухаживать за тяжело больным отцом, но зато захотели заполучить его жилье, отправились в суд после его смерти и попытались отжать наследуемое имущество, ссылаясь на невменяемость отца.

Судом было установлено, что сожительница и дети умершего имели давние разногласия по поводу судьбы общей квартиры. Дети заявляли, что при составлении завещания отец из-за онкологии и сильных препаратов не понимал своих действий. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в день подписания завещания наследодатель был полностью дееспособен: ясное сознание, адекватный контакт, ориентировка во времени и месте. Нотариус засвидетельствовала, что волеизъявление было добровольным, подпись - собственноручной и твёрдой, без сомнений в психическом статусе. Суд признал, что дети умершего не представили достоверных доказательств и отказал им в иске.

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