В Сургуте родители погибшего бойца на СВО добились пособий через суд

Фото: Суды Югры

Суд удовлетворил иск родителей участника СВО к Агентству социального благополучия населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

По данным «Судов Югры», выплата ежемесячного пособия родителям погибшего ветерана боевых действий ранее была прекращена. В ноябре 2024 года родителям перестали платить ежемесячное пособие как родственникам погибшего военнослужащего, потому что их сын участвовал в СВО в составе добровольческого формирования, а не по контракту с Министерством обороны. Суд посчитал, что добровольческие формирования выполняют те же боевые задачи, что и Вооруженные Силы РФ, и действуют в равных условиях. Кроме того, погибший был посмертно награждён орденом Мужества, что подтверждает его статус и вклад.

Суд признал незаконным отказ в назначении пособия и восстановил право истцов на его получение.

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