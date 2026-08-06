В Нижневартовске осудили пособника мошенников

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Нижневартовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который выполнял роль «дропа» для мошенников.

По данным «Судов Югры», вартовчанин по фамилии Стародубцев оформлял на свое имя банковские карты и передавал их реквизиты соучастникам. Эти счета использовались для хищения денег у доверчивых россиян и микрофинансовых организаций. Суд признал вартовчанина виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества и 2 эпизодов покушения на мошенничество. Общая сумма ущерба составила 499 850 рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски потерпевши на сумму 499 850 рублей.

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