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НовостиОбщество6 августа 2026 6:16

Бывший студент-целевик из Нефтеюганска заплатит штраф в 500 тысяч рублей

Штраф в 500 тысяч рублей заплатит бывший студент-целевик из Нефтеюганска
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ханты-Мансийской государственной медицинской академии к бывшему студенту-целевику о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

По данным «Судов Югры», между департаментом здравоохранения Югры и ответчиком был заключен договор о целевом обучении. Молодой человек обучался за счет бюджета округа по квоте. Взамен он после получения диплома был обязан отработать в медицине Югры. Но в декабре 2024 года студент отчислился. Истец требовал взыскать штраф в размере 748 070,14 рублей. Суд постановил взыскать с ответчика штраф в размере 500 000 рублей.

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