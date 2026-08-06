Бывший студент-целевик из Нефтеюганска заплатит штраф в 500 тысяч рублей

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Нефтеюганский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ханты-Мансийской государственной медицинской академии к бывшему студенту-целевику о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

По данным «Судов Югры», между департаментом здравоохранения Югры и ответчиком был заключен договор о целевом обучении. Молодой человек обучался за счет бюджета округа по квоте. Взамен он после получения диплома был обязан отработать в медицине Югры. Но в декабре 2024 года студент отчислился. Истец требовал взыскать штраф в размере 748 070,14 рублей. Суд постановил взыскать с ответчика штраф в размере 500 000 рублей.

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