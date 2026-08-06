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НовостиПроисшествия6 августа 2026 5:50

Жителя Пыть-Яха осудят за неуплату алиментов и нападение на полицейского

За неуплату алиментов и нападение на полицейского осудят жителя Пыть-Яха
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратуры

Фото: прокуратуры

Житель Пыть-Яха предстанет перед судом за неуплату алиментов на содержание своего ребенка и применение насилия в отношении представителя власти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, по решению суда югорчанин обязан содержать своего ребенка. Он допустил большую задолженность по платежам. Кроме того, в июле 2026 года мужчина был доставлен в отдел полиции за нарушение общественного порядка и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Он даже ударил полицейского. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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