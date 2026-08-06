Свердловчанину грозит до 8 лет за попытку дать взятку инспектору ГИБДД из Урая

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Житель Свердловской области, который попытался подкупить инспектора ГИБДД, предстанет перед судом. В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 6 июля на пересечении улиц 50 ВЛКСМ и улицы Космонавтов в городе Урае произошло ДТП. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД, За рулем оказался пьяный водитель из Свердловской области. При составлении протокола об административном правонарушении водитель, попытался передать инспектору 99 тысяч рублей взятки, вложив деньги в отсек панели служебного автомобиля ГИБДД. Сотрудник полиции предупредил водителя об уголовной ответственности и отказался принимать деньги. О случившемся инспектор сообщил в дежурную часть. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

За дачу взятки инспектору водителю грозит штраф до 1,5 млн рублей или в размере до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до восьми лет.

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