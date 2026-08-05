Водитель из Нефтеюганска лишился прав за ДТП с травмами

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признал виновным в аварии водителя, в результате чего пострадал пассажир.

По данным «Судов Югры», 30 апреля 2026 года ночью водитель в жилой зоне врезался во что-то. Его пассажир получил телесные повреждения, которые повлекли за собой легкий вред здоровью. На момент ДТП водитель уже был лишен права управления транспортом на 1,5 года за другое нарушение ПДД. За новое нарушение водителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.

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