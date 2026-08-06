Югорская прокуратура развела пару из Берёзово

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры добилась признания брака недействительным.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, отделом ЗАГС администрации Берёзовского района ранее был зарегистрирован брак между гражданкой Российской Федерации и иностранцем. При этом с момента заключения брака супруги совместно не проживали и не вели совместное хозяйство. Проверка показала, что пара фиктивно зарегистрировала свои отношения. Это нужно было мигранту для легализации в России.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о признании указанного брака недействительным и аннулировании актовой записи. Суд иск удовлетворил. Пару развели.

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