При столкновении на перекрестке в Сургуте травмы получили электросамокатчик и велосипедист

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Два «гения» сошлись 5 августа на перекрестке в Сургуте да так, что им потребовалась помощь медиков.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:55 44-летний велосипедист при движении по проезжей части дороги выехал на встречную полосу, где врезался в 47-летнего электросамокатчика. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в котором 5 человек получили травмы. Задержано 13 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 95 водителей.

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