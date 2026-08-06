В ХМАО 6 августа горят леса на площади 4148,65 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 6 августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 23 лесных пожара на общей площади 4148,65 га. Леса горят в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Белоярском районах.

По данным лесоохраны Югры, в настоящее время 8 пожаров локализованы на общей площади 1930,65 га. На тушении работают 500 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. В Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. За последние сутки выявлено 8 новых лесных пожаров, 2 из них ликвидированы на общей площади 51 га. Все пожары начались из-за грозовых разрядов. Сегодня на Югру пришла непогода с обильными осадками, она поможет огнеборцам в борьбе со стихией.

Всего за 2026 год зарегистрировано 558 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 48844,24 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре 5 августа действуют 30 пожаров на общей площади 4005,7 га