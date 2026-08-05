В Югре 5 августа действуют 30 пожаров на общей площади 4005,7 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 5 августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 30 лесных пожаров на общей площади 4005,7 га. Леса горят в Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Белоярском районах. Причинами возгораний во всех случаях стали грозовые разряды.

В настоящее время 12 пожаров локализованы на общей площади 1707,5 га. На тушении работают 508 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. В Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. При этом угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

По данным Авиалесоохраны Югры за последние сутки выявлено 7 новых лесных пожаров. Всего за 2026 год зарегистрировано 550 лесных пожаров на общей площади 47638,39 га.

Тем времени портал ИАС «Лесные пожары» сообщает о 29 лесных пожарах на общей площади 3999,9 га. Причем 4 возгорания в Нижневартовском районе и 2 в Сургутском усиливаются.

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