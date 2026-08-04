В ХМАО 4 августа горят леса на площади 3597 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

На утро 4 августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 35 лесных пожаров на общей площади 3597 га. Они горят в в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском и Белоярском районах. ПРи этом В Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. При этом угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

По данным Авиалесоохраны Югры, в настоящее время 14 лесных пожаров локализованы на общей площади 2368,2 га. На тушении работают 618 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

За минувшие сутки выявлено 14 новых лесных пожаров, 2 из них ликвидированы на общей площади 6,9 га. Всего за 2026 год зарегистрировано 543 лесных пожара на общей площади 46479,19 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижневартовские коммунальщики расчищают ливневки, забитые после дождя