Нижневартовские коммунальщики расчищают ливневки, забитые после дождя

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовские коммунальщики устраняют последствия дождя и ветра, обрушившихся на город. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, сразу восемь бригад очищают ливнеприемные решетки от мусора, веток и листвы. Восстановить работу колодцев нужно как можно скорее.

Особое внимание - перекресткам на улицах Омской, Г.И. Пикмана, Пионерской, Мира, Мусы Джалиля, а также на проспекте Победы.

На данный момент восстановлена работа колодцев на улице Интернациональной, перекрестке улицы Омской и проспекта Победы, на улице Дзержинского.

В случае чрезвычайной ситуации жителей просят немедленно звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Нижневартовске мальчик провалился в открытый люк. Приехавшие спасатели оперативно достали ребенка и отправили в больницу.

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