Скрин с видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Инцидент произошел 12 июля в 1 микрорайоне города Нижневартовска. В отрытый люк провалился ребенок. Ему потребовалась помощь спасателей и медиков. На место тут же примчалась скорая, которая увезла его в больницу.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, семилетний мальчик упал в открытый люк тепловой камеры в городе Нижневартовске. Ребенок был извлечен из люка и доставлен в больницу.

В открытый люк провалился ребенок в Нижневартовске Видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций по вопросу надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, – отметили в ведомстве.

Кроме того, полиция по данному факту организовала проверку, по какой приичне мальчик оказался один у открытого люка.

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