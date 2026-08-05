У бизнесмена из Нижневартовска изъяли партию вейпов и расходников к ним на 1 млн рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при полиции Нижневартовска изъяли у 52-летнего бизнесмена немаркированную никотинсодержащую продукцию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, предприниматель закупил через Интернет крупную партию нелегальных вейпов и расходных материалов к ним. Товар с наценкой он планировал сбывать в своем магазине. Полицейские проверили торговую точку и изъяли более полутора тысяч безакцизных электронных сигарет, а также 33,5 литра жидкостей на сумму более одного миллиона рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело.

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