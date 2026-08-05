Жительница Пыть-Яха за 11 раз перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

Когда югорчанка попыталась снять «заработанные» деньги, операции были заблокированы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Пыть-Яха обратилась 56 летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что женщина очень хотела пассивно зарабатывать, поэтому нашла себе проблему.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в начале июля текущего года, листая ленту одного из мессенджеров, югорчанка увидела рекламу о заработке на инвестициях. Женщина тут же начала переписку с менеджером по подбору персонала. Затем она скачала приложение, в котором якобы велась «брокерская деятельность». В течение месяца женщина совершила 11 финансовых транзакций на сумму 1 405 298 рублей, из них более 600 тысяч рублей – взяты в кредит под залог недвижимости.

Когда югорчанка попыталась снять «заработанные» деньги, операции были заблокированы. Аферисты убедили ее, что для разблокировки и вывода денег ей необходимо внести еще 500 тысяч рублей в счет комиссии. Денег у югорчанки не оказалось, тогда лжекураторы предложили оформить кредит под залог недвижимости. Югорчанка отправила свои паспортные данные, фото и все имеющие документы на квартиру, а потом поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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