Водителя из Сургутского района вновь поймали пьяным за рулем

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Вечером на 43-м километре автодороги Сургут – Нижневартовск экипаж ДПС Госавтоинспекции по Сургутскому району задержали автомобиль «Лада Гранта». Полицейские заметили, что 33-летний водитель не трезв. Мужчина не предоставил права и документы на авто и категорически отказался проходить медицинское освидетельствование.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, установлено, что водитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. В марте 2026 года мировой судья признал его виновным и назначила штраф в размере 45 тысяч рублей, а также он был лишен прав. Несмотря на действующий запрет и отсутствие водительского удостоверения, югорчанин снова сел за руль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

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