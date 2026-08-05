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НовостиПроисшествия5 августа 2026 7:21

Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой более 7 млн рублей

Более 7 млн рублей скрыл от налоговой директор фирмы из Сургута
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Директора коммерческой организации из Сургута обвиняют в сокрытии от налогообложения свыше 7 млн рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, директора коммерческой организации обвиняют в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере. С октября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, скрыл 7 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Уголовное дело уже направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

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