В спецпечи аэропорта Сургута уничтожили почти 250 кг персиков, нектаринов и орехов

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в июле 2026 года в международном аэропорту Сургута проверили 62 международных рейса из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

При досмотре ручной клади и багажа пассажиров были обнаружены свежие ягоды, фрукты, в том числе персики, абрикосы, сливы, нектарины, а также овощи, рис, зелень, орехи, сухофрукты. Данный груз попадает под ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади. Вся подкарантинная продукция общим весом более 240 кг была задержана и сожжена в спецпечи аэропорта. Пассажиры не только лишились вкусного груза, но еще и были оштрафованы.

В ведомстве напомнили, что с 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг.

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