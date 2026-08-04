Жительница Югры бросила мужчину и он поделился ее интим-фото и видео в Сети

Югорчанин заявил, что его бывшая проститутка Фото: Архив "КП".

Житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предстанет перед судом за распространении сведений о частной жизни лица и совершении других преступлений.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 33-летнего югорчанина бросила женщина. В отместку мужчина выложил в сети Интернет ее интимные фотографии и видеозаписи. Кроме того, вместе с порочащими ее роликами и фото он разместил о ней ложную информацию. Во время следствия югорчанин признал вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За распространение порнографических материалов в сети ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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