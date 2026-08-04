В Пыть-Яхе сотрудницу Управления городского хозяйства пытаются выжить с работы, но ее защищают суды

Работодатель не смог доказать факт виновного неисполнения обязанностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пыть-Яхский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску работницы к МУП «Управление городского хозяйства» о признании незаконным приказа о дисциплинарном взыскании в отношении нее.

По данным «Судов Югры», женщина работает на предприятии с 1998 года, а с 2017 года занимает должность начальника службы сбыта. В марте 2026 года работодатель объявил ей замечание за ненадлежащее исполнение обязанностей. Будто женщина не вовремя заключает договоры ресурсоснабжения и не контролирует подчиненных. Женщина с взысканием не согласилась и обратилась в суд. В иске она указала, что самого проступка не было, а процедура привлечения к ответственности нарушена. Работница заявила, что работодатель уже не раз издавал в отношении нее приказы, которые суды признавали незаконными. В итоге суд установил, что оспариваемый приказ не содержит конкретного описания события проступка: ни дат и конкретных действий или (бездействие) работника; сведений об учете тяжести проступка и обстоятельств его совершения и прочее.

Работодатель не смог доказать факт виновного неисполнения обязанностей, ни соблюдение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности. Суд признал указанный приказ незаконным. В пользу истицы взысканы: компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей; - расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей.

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