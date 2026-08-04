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НовостиОбщество4 августа 2026 10:56

Югорчанин наловил щуки на 10 млн рублей

На 10 млн рублей наловил щуки житель Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обвиняется в незаконном вылове рыбы с причинением особо крупного ущерба.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2024 году находясь на моторной лодке в границах притоков реки Обь в Октябрьском районе рыбак сетью выловил 16,8 тонн щуки. В результате его противоправных действий водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, мужчине предстоит возместить весь нанесенный ущерб.

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