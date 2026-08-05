Многодетная мать нагло получала пособия из Югры, живя в другом регионе

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В отношении матери четверых детей Югорская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2024 году женщина оформила пособия на четверых детей и подала документы с пропиской в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Между тем оказалось, что дамочка с детьми проживала совсем в другом регионе. С апреля 2024 года по март 2025 года мамаша получила более 900 тысяч рублей повышенных пособий, предназначенных для жителей Югры. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

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