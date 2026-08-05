Виновник ДТП из Нижневартовска выплатит пенсионерке 200 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В ноябре 2025 года пенсионерка ехала по Нижневартовску на своем автомобиле, как вдруг в нее врезался другой автомобиль, водитель которого нарушил ДТП. Бабуля получила серьезные травмы.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, было установлено, что водитель не уступил дорогу автомобилю под управлением пенсионерки. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине был причинен вред здоровью средней тяжести. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил. Бабуля получила с виновника аварии 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ханты-Мансийске водитель спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала