В Югре идет масштабное обновление лифтов

Фото: ДепЖКК и энергетики Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре округе продолжается планомерная программа модернизации лифтового оборудования. Более комфортная жизнь с новыми лифтами коснется почти 45 тысяч югорчан.

Только в 2026 году в регионе запланирована замена 222 лифтов. В настоящее время 114 новых лифтовых кабин уже смонтированы и запущены в работу.

- По 72 подъемникам подписаны контракты — прямо сейчас ведутся монтажные работы. Остальные адреса находятся на стадии подготовки. Югорский фонд капремонта многоквартирных домов сотрудничает с ведущими производителями отечественного лифтового оборудования. К примеру, по контрактам 2025 года Карачаровский механический завод (на фото) изготовил и установил 54 лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, в этом году предусмотрена поставка еще 11 лифтов для замены оборудования в многоквартирных домах Нижневартовска, - рассказали в Стройкомплексе Югры.

По 2028 год в программу обновления лифтов в Югре уже заложены деньги на обновление еще 389 кабин. К 2030 году планируется заменить 1 492 старых лифта. Общий объем финансирования этой программы составит порядка 6,9 млрд рублей.

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