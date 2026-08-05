В Югре осудят иностранца за покупку языкового сертификата

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Советском районе мигрант предстанет перед судом за использование поддельного языкового сертификата. При этом мужчина позже сдал экзамены на знание русского языка и основ законодательства РФ.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 44-летний мигрант из страны ближнего зарубежья, хотел проживать и работать на территории Советского района. Поэтому весной 2024 года он купил поддельный сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ сроком действия на 3 года. Документ позволил ему оформить патент и трудоустройство. Затем мужчина предъявил сертификат для продления патента в отдел по вопросам миграции, где и выяснилось, что документ был поддельным.

На допросе мигрант признал свою вину. Позже он подготовился и сдал необходимый экзамен на знание русского языка и истории России, но за покупку ранее поддельного сертификата ему предстоит ответить перед законом. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ханты-Мансийске водитель спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала