В Берёзово запущена в работу котельная для нового микрорайона

Фото: департамент ЖКК и энергетики Югры

Молодой жилой микрорайон по улице Брусничной , а также строящуюся школу на 700 мест и детский сад «Кораблик» в Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет обеспечивать теплом недавно запущенная в работу новая котельная.

В Стройкомплексе Югры рассказали, что строительство котельной в Берёзово началось в 2025 году. В апреле были готовы фундаменты, смонтированы дымовая труба и наружные сети тепло- и водоснабжения. Этим летом подрядчик завершил монтаж внутренних инженерных систем, установил горелочное оборудование и охранно-пожарную сигнализацию и провёл пусконаладочные работы.

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