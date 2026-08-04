В Нижневартовске приятели инсценировали ДТП ради получения страховых выплат

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью грубо задержали двух жителей Нижневартовска, которые промышляли аферами в сфере автострахования.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 42-летний вартовчанин придумал криминальную схему обмана страховых компаний. В помощь себе он пригласил 44-летнего друга. На протяжении 2025 года сообщники инсценировали на территории города три ДТП. Данные аварии оформлялись по европротоколам, после чего документы направлялись страховщикам. В результате этих махинаций подельники около трёх миллионов рублей от страховых компаний. Оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали фигурантов прямо у каждого дома. Полицейские изъяли у них две дорогостоящие иномарки, использовавшиеся для инсценировок ДТП, а также телефоны, компьютерную технику, документацию и прочее. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Организатор криминального бизнеса заключен под стражу, а его соучастнику – подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

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