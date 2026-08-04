Бабуле из Нижневартовска вернут украденный мошенниками миллион рублей

С владельца счета в пользу пенсионерки взыскано 1 000 000 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2025 года неизвестный позвонил пенсионерке из Нижневартовска и представился сотрудником Роскомнадзора. Он предложил спасти средства бабули и предложил ей перевести все сбережения на безопасные счета.

В итоге вартовчанка сделала три перевода на указанные мошенниками счета. После того, как счета были опустошены, она внезапно все поняла и побежала писать заявление в полицию. В итоге, следователи нашли владельца счета, на который поступили украденные деньги. Ему и придется вернуть все бабуле.

По данным «Судов Югры», ответчик как владелец банковского счета несет ответственность за все операции, проводимые по его счету, а потому с владельца счета в пользу пенсионерки взыскано 1 000 000 рублей.

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