Водитель из Югры взыскал с дорожников более 1 млн рублей за поломку электрокара

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Житель города Белоярский Ханты-МАнсийского автономного округа – Югры обратился в суд с иском к Северавтодору и к администрации Белоярского района о возмещении ущерба за повреждение автомобиля из-за дефекта дорожного покрытия. Его электромобиль получил серьезное повреждение и-за дефекта дорожного полотна. Стоимость батареи и ее защиты обошлись ему в сумму более 1 млн рублей.

По данным «Судов Югры», ответчиком была признана только компания, отвечающая за содержание автомобильных дорог в городе. Выяснилось, что в апреле 2024 года водитель наехал на незакрепленную решетку ливневого стока на дороге общего пользования. В результате инцидента у его электрокара были повреждены аккумуляторная батарея и ее защита.

Сумма материального ущерба составила 1 036 800 рублей. Суд установил, что наличие дефекта подтверждено материалами ГИБДД и предписанием ведомства. Вся заявленная сумма ущерба и судебные расходы взысканы только с Северавтодора.

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