На трассе в Нефтеюганском районе инспекторы ДПС задержали водителя под наркотой

Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

На 773 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ», водитель которого вел себя странно на дороге. Машину задержали.

По данным Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, за рулем находился, на первый взгляд, нетрезвый 35-летний житель Омской области, у которого к тому же не оказалось водительских прав. Процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показала отрицательный результат. Тогда омичу предложили проехать в медучреждение для обследования на состояние наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался. При проверке нарушителя по базам данных ГИБДД выяснилось, что ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду и лишили прав. Водителя отстранили от управления автомобилем, его машину поместили на специализированную стоянку.

В отношении правонарушителя отделом дознания возбуждено уголовное дело.

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