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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:19

В ХМАО пассажирский теплоход «Заря-211» с 28 пассажирами сел на мель

На мель в ХМАО сел пассажирский теплоход «Заря-211» с 28 пассажирами
Нина БАРИНОВА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверка по факту посадки на мель теплохода Заря. Инцидент произошел сегодня, 4 августа Изветсно, что на борту в тот момент находились 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пассажирский теплоход «Заря-211» принадлежит АО «Северречфлот». Судно выполняло рейс по маршруту Ханты-Мансийск – Кондинское. В какой-то момент теплоход вышел за пределы судового хода и сел на мель. В результате инцидента никто из 28 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Отмечено, сам корпус теплохода также остался цел.

По факту инцидента Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта.