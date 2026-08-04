Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 10:28

Плавучие поликлиники обслужили уже почти 4000 жителей Югры

Почти 4000 жителей Югры обслужили плавучие поликлиники
Нина БАРИНОВА
Фото: Руслана Кухарука

Фото: Руслана Кухарука

Более 11 000 раз с начала навигации жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратились к специалистам на медицинских теплоходах «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». Плавучие поликлиники уже посетили 42 труднодоступных населенных пункта в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском, Белоярском и Березовском районах.

Врачи, в том числе и узкие специалисты, осмотрели 3 919 пациентов, включая 1 249 из числа представителей коренных народов Севера. Навигация продолжается до 29 октября, плавполиклиники посетят еще 52 поселениях.

- Ряд населенных пунктов мобильные медицинские бригады посетили впервые. Среди них – деревни Кимкьясуй и Чехломей, села Ларьяк и Локосово. Для нас важно расширять географию, чтобы сделать профессиональную врачебную помощь доступнее для каждого жителя Югры, – добавил губернатор Югры Руслан Кухарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО пассажирский теплоход «Заря-211» с 28 пассажирами сел на мель