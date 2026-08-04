Плавучие поликлиники обслужили уже почти 4000 жителей Югры

Фото: Руслана Кухарука

Более 11 000 раз с начала навигации жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратились к специалистам на медицинских теплоходах «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». Плавучие поликлиники уже посетили 42 труднодоступных населенных пункта в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском, Белоярском и Березовском районах.

Врачи, в том числе и узкие специалисты, осмотрели 3 919 пациентов, включая 1 249 из числа представителей коренных народов Севера. Навигация продолжается до 29 октября, плавполиклиники посетят еще 52 поселениях.

- Ряд населенных пунктов мобильные медицинские бригады посетили впервые. Среди них – деревни Кимкьясуй и Чехломей, села Ларьяк и Локосово. Для нас важно расширять географию, чтобы сделать профессиональную врачебную помощь доступнее для каждого жителя Югры, – добавил губернатор Югры Руслан Кухарук.

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