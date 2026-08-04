Спящую жительницу Нягани обокрал собутыльник

Женщина уснула, а мужчина воспользовался этим и обокрал ее Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

В апреле текущего года жительница Нягани пригласила к себе в гости знакомого. Парочка вместе распивала спиртные напитки. Женщина уснула, а мужчина воспользовался этим и обокрал ее.

По данным «Судов Югры», 38-летний няганец признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. У спящей подруги мужчина украл из шкатулки золотые серьги и сдал в ломбард, выручив за них 5 500 рублей. Потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб. В суде собутыльник женщины вину признал. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

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