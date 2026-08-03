Долина Смерти и Кривуля: Росреестр Югры представил самые необычные названия озер, рек и урочищ

Фото: Росреестр Югры

Географическая карта Югры способна удивить не только исследователей природы, но и рядового обывателя. Управление Росреестра представило подборку необычных рек, озер и урочищ на территории региона.

Так, в Югре встречаются озера Кислор, Безрыбное, Жемчужное, Окуневое, Птичье, Святой Сор, Трехизбушечное и Щучье.

Среди рек своими названиями удивляют Масльвынтяха, Ентль Игль, Глухариная, Звериная, Коим, Неудачный, Рыбный и Хомсынкальай Соим.

Что касается урочищ, здесь отличились Пропащее, Долина Смерти, Золотое Дно, Лисий Омут и Собачий Сор.

А вот среди проток с удивительным названием встречается только одно - Кривуля.

Все названия можно разделить на несколько групп по смысловой нагрузке. Первая - отражение природы региона: Медвежье (озеро, река, гора), Лосиное (болото). Вторая - особенности ландшафта: Пропащее озеро, Кривая протока (в реестре - Кривуля). Третья - загадки происхождения: Кислор - возможно, это искаженное местное слово или народная шутка; Хомсынкальай Соим - названия, вероятно, имеющие корни в языках коренных народов Севера.

Как отмечает начальник отдела геодезии и картографии регионального Управления Росреестра Андрей Королев, названия некоторых географических объектов могут вызывать улыбку и хранят увлекательные истории, но сами по себе эти точки на карте имеют стратегическое значение.

- Они обеспечивают точность пространственных данных, необходимых для кадастрового учета, строительства и развития территорий, - подчеркнул он.

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