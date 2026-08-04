В Ханты-Мансийске устроят спортивное шоу с 10 тонным автомобилем

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В столице Югры готовится масштабный спортивный праздник — фестиваль «Сибирское здоровье» от ВТБ. 8 августа он станет главной площадкой празднования Дня физкультурника в округе. На стадионе "Югра-Атлетикс" уже активно планируют застройку арены — здесь заработают более 40 спортивных локаций.

Главная фишка программы — показательные выступления Александра Зинца, обладателя титула «Самый сильный человек ХМАО Югры», рекордсмена России и победителя турниров по силовому экстриму. Атлет намерен сдвинуть с места 10 тонный автомобиль.

«Я хочу доказать: предела возможностям человека не существует. Мой девиз „Если не сейчас, то когда?“ сочетается с атмосферой фестиваля и мотивирует. Радует, что с каждым годом всё больше югорчан выбирают спорт и здоровый образ жизни», — поделился Александр Зинец.

Помимо привычных футбола, волейбола и лёгкой атлетики, гостей ждут необычные форматы: бочча, корнхолл, джакколо, фиджитал соревнования и пожарно спасательное мастерство. Каждый из этих видов раскрывает спорт с новой стороны — от точности и тактики до командной слаженности и экстремальной силы.

Свои команды на фестиваль уже заявили свыше 20 крупнейших предприятий округа — корпоративные сборные поборются за медали в разных дисциплинах.

По словам вице президента, управляющего ВТБ в ХМАО Югре Виталия Мосунова, фестиваль с 2013 года остаётся точкой притяжения для активных югорчан: «Больше 40 локаций — это шанс попробовать что то новое, выйти на площадку, поддержать близких или коллег. Для многих именно такой импульс становится первым шагом к регулярным занятиям спортом».