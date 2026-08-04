Миссионер из Сургутского района получил штраф за молельную будку в компьютерном клубе

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники из поселка Федоровский Сургутского района вместе с ОМОНом пресекли деятельность нелегальной молельной комнаты.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 25-летний арендатор помещения компьютерного клуба, оборудовал внутри молельную комнату, в которой совершали намаз посетители заведения. Разрешение на установку такой будки миссионер не получил, а молельную комнату не зарегистрировал.

В отношении югорчанина возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Суд назначил штраф миссионеру в размере 5 тысяч рублей.

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