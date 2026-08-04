Жительница Нягани обманула суд, после того как ее сожитель прирезал знакомого, а ее избил

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В отношении 44-летнего жительницы Нягани возбуждено уголовное дело. Она подозревается в даче заведомо ложных показаний. Женщина изменила свои показания, которые были даны во время следствия в пользу сожителя.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, чтобы помочь сожителю избежать уголовной ответственности, она заявила в суде, что преступлений он в отношении нее не совершал. Были собраны доказательства, подтверждающие вину мужчины: заключения судебных экспертиз, показания очевидцев, а также показания самой потерпевшей, которая после избиения сожителем вызвала скорую и подробно сообщила об обстоятельствах получения травм. Суд установил, что пьяный мужчина ранил ножом знакомого и избил сожительницу, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

Мужчина угрожал ей убийством. Приговором суда он был признан виновным и осужден к лишению свободы. Теперь сама сожительница стала фигурантом уголовного дела о даче заведомо ложных показаний в суде.

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