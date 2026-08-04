На трассе в Югре полиция задержала жителя Тюменской области с 10 кг гашиша

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре полиция перехватила 37-летнего наркосбытчика из Тюменской области, который вёз в тайнике автомобиль Hyundai Santa Fe почти 10 кг гашиша

По данным УМВД по ХМАО-Югре, мужчина был задержан на восьмом километре федеральной трассы Р-404 «Подъезд к городу Сургуту». В автомобиле между задним сиденьем и багажником оперативники обнаружили 32 свёртка с прессованным растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишем общим весом более 9,8 килограмма.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Тюменец рассказал, что он купил оптовую партию криминального товара через теневой интернет-магазин у неизвестного. Мужчина планировал заработать на розничной продаже наркотиков, распространяя их с помощью тайников-закладок в районах Югры, однако довести умысел до конца не успел. Выяснилось, что он ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Следователи Нефтеюганска возбудили уголовное дело в отношении тюменца, он заключен под стражу. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установления организаторов канала сбыта наркотиков.

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