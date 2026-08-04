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НовостиПроисшествия4 августа 2026 4:52

Югорчанку отправили в тюрьму на 12,5 лет за распространение наркотиков

За распространение наркотиков югорчанку отправили на 12,5 лет тюрьмы
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югре

Фото: прокуратура ХМАО-Югре

Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере и в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в значительном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2025 года она получила наркотики, чтобы сбыть их бесконтактным способом. Однако в момент совершения преступления югорчанка была задержана сотрудниками полиции. Наркотики массой более 480 граммов были изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновной наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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