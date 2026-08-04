Директор коммерческой фирмы из Сургута скрыл от налоговой 24,5 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Сургутского района направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Мужчина обвиняется в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с октября 2023 года по декабрь 2024 года руководитель, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, скрыл от налоговиков свыше 24,5 млн рублей, направив деньги на другие нужны организации. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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