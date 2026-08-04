На АЗС Югры замедлился рост цен на топливо

За неделею бензин поднялся в цене незначительно, дизель прибавил менее 50 копеек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Резкий рост стоимости топлива в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре замедлился. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации. За неделею бензин поднялся в цене незначительно, дизель прибавил менее 50 копеек.

Так, в Нижневартовске и Ханты-Мансийске на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» бензин АИ 95 подорожал на 12 копеек. Литр здесь отпускают по 72,52 рубля. АИ 92 тоже поднялся на 12 копеек и теперь его отпускают по 65,95 рублей за литр. Значительнее всего подорожало дизельное топливо – сразу на 35 копеек. Литр теперь отпускают по 88,09 рублей за литр.

В Сургуте на заправках этой же сети «ЛУКОЙЛ» поднял цену на дизель тоже 35 копеек и тоже за литр придется отдать 88,09 рублей за литр.

В Нижневартовске оператор «Роснефть» поднял цену на высокооктановый бензин АИ 98 на 45 копеек. Литр можно купить по 96,70 рублей.

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