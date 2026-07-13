«Дичь? Дичь»: В Сургуте бензин АИ-95 подорожал еще на 13 рублей

Такие очереди на АЗС теперь во всех регионах УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю цены на топливо вновь серьезно подскочили на заправках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Агентство нефтегазовой информации провело мониторинг и отметило рост цен во всех городах «Тюменской матрешки».

Самый большой скачок цены случился в Сургуте на АЗС «Эталон». Отныне бензин марки АИ-95 подорожал на 13,11 рублей и отпускается за 127,01 рублей за литр. На заправке «ЛУКОЙЛ» в Сургуте дизель поднялся в цене на 0,40 рублей - до 87,04 рублей за литр.

Блогер из Сургута Никита Кубасов рассказал в соцсетях, во сколько ему обошлась заправка на АЗС на автомобильной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Он назвал это дичью.

- 20 литров по 127 рублей. Это самый дорогой бензин в моей жизни. Сейчас для „Газпрома“ дотянем. Жители села Демьянское стали заложниками ситуации и покупают бензин по 127 рублей, потому что в одну сторону 100 километров до ближайшей заправки и в другую. Они живут на перепутье. Им приходится покупать бензин по 127 рублей. Дичь? Дичь..., – выражает эмоции блогер.

Скрин с АНГИ

Между тем, цены выросли не только в Сургуте. Рост топлива идет уже более трех недель подряд и превысил все критические рамки.

В Нижневартовске на АЗС«Сибирьнефтегаз» АИ-92 прибавил по цене 7,00 рублей. Отныне литр бензина здесь стоит 81,90 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 4,20 рубля - 81,90 рубль за литр. Дизель поднялся на 4,60 рубля и теперь отпускается по 99,90 рублей за литр.

На АЗС «Газпром нефть» подорожали все виды топлива. АИ-95 прибавил 21 копейку и стоит 67,98 рублей за литр. АИ-92 поднялся на 20 копеек - 63,88 рублей за литр. Дизельное топливо стало дороже на 26 копеек - 88,52 рублей за литр.

Оператор «Роснефть» поднял стоимость АИ-98 на 1,00 рубль и отпускает топливо до 95,75 рублей за литр.

На АЗС «ЛУКОЙЛ» дизельное топливо подорожало на 36 копеек - 87,00 рублей за литр.

В Ханты-Мансийске оператор «Газпром нефть» поднял цену АИ-98 на 30 копеек и отпускает его по цене 94,71 рубля за литр, а дизель подорожал на 26 копеек - 85,75 рублей за литр.

На заправках «ЛУКОЙЛ» цены на АИ-98 снизились 5 копеек. Литр можно взять за 99,04 рублей, АИ-95 подешевел на 58 копеек - 71,33 рубль за литр.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук взял на контроль ситуацию с ценами на топливо, а в минувшие выходные он побывал с рабочим визитом в Октябрьском районе, где жители тоже сообщали о нехватке топлива.

- В Шеркалах прозвучал вопрос об отсутствии заправок в селах и деревнях. Местный житель рассказал, что для покупки топлива для бытовых нужд ему приходится добираться до соседних поселений. Ситуация ощутимо усложняет повседневную жизнь и ложится на семьи дополнительной финансовой нагрузкой. Поручил профильным ведомствам детально изучить проблему и выработать конкретные решения, которые помогут наладить стабильное обеспечение топливом малых населенных пунктов по всему региону, – сказал Руслан Кухарук.

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