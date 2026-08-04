В Сургуте полиция задержала дрифтера на «семерке»

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургуте полицейские нашли и привлекли «любителя дрифта» за опасную езду. Полицейские в соцсетях нашли видео, на котором водитель на затонированной «семерке» без номеров, рассекает по центральным улицам города, нарушая ПДД. Несмотря на отсутствие госномеров на автомобиле, полицейские нашли водителя.

- Сотрудники Госавтоинспекции Сургута оперативно отреагировали на данную публикацию, установили и задержали нарушителя. Им оказался 17-летний сургутянин, – отметили в УМВД по ХМАО-Югре.

С юным водителем были проведены профилактические беседы. В отношении парня составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. Его автомобиль «ВАЗ 21074» без государственных регистрационных знаков помещен на спецстоянку.

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